СМИ: Фирма из группы Коломойского впервые получила подряд УЗ на 500 млн гривен

Филиал «Центр обеспечения производства» «Укрзалізниці» 22 августа заключил соглашение с ООО «Оил-Трейд 2018» о поставках 20 тысяч тонн дизтоплива за 506,9 млн гривен. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».



Отмечается, что в целом 22 августа филиал «Центр обеспечения производства» заключил четыре соглашения о поставках дизельного топлива на общую сумму 1,01 млрд гривен.



В 2019 году ООО «Оил-Трейд 2018» за 506,9 млн гривен поставит 20 тысяч тонн дизтоплива по 25 310-25 380 грн/т, ООО «Торум» за 253 млн гривен - 10 тысяч тонн дизтоплива по 25 300 грн/т, а ООО «Глуско Украина» за 252,5 млн гривен - 10 тысяч тонн дизтоплива по 25 250 грн/т.



«Как и в заключенных ранее договорах с "Торум" и ООО "Альянс Энерго Трейд" за другими двумя лотами нынешней закупки, цена дизеля привязана по формуле к курсам валют в день разнарядки и мировых котировок Platts», - пишут «Наші гроші».



Закупки провели по сокращенной переговорной процедуре, поскольку «Торум» и ООО «Торговый дом "Сокар Украина"» подали перекрестные жалобы в АМКУ на пяти дизельных тендерах «Укрзалізниці», а затем «Торум» обжаловал еще три тендера.



«В ожидании рассмотрения жалоб 13 УЗ объявила экстренную закупку, потому что не было запаса топлива. Без нужного объема дизтоплива могло быть остановлено движение железнодорожного транспорта, что могло привести к значительным негативным экономическим и социальным последствиям и негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях вооруженного конфликта», - говорится в сообщении.



Подчеркивается, что «Оил-Трейд 2018» днепровцев Виталия Островского и Андрея Алексеева с уставным капиталом 1 тысяча гривен впервые получил государственный подряд.



По данным журналистов, номер телефона «Оил-Трейд 2018» +380675527585 указывало на тендерах ООО «Альянс Эволюшн» из орбиты Игоря Коломойского.



«В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровской области. "Укрзалізниці" "приватовцы" поставляли топливо в последний раз еще во времена премьерства Юлии Тимошенко», - отмечает издание.