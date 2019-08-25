ОБСЕ снова зафиксировала неотведенное вооружение на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ)ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода недалеко от подконтрольного правительству села Райгородка и неподконтрольного села Тернового. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 21 августа беспилотник миссии зафиксировал 1 зенитный ракетный комплекс (9K33 «Оса») на территории объекта вблизи села Райгородка Луганской области.



А 22 августа БПЛА СММ обнаружил две реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) на полигоне вблизи н. п. Терновое Донецкой области.