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Болтон допустил включение США и Британии в «нормандский формат» по Донбассу

28 августа 2019, 09:05

Болтон допустил включение США и Британии в «нормандский формат» по Донбассу

США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

«"Нормандский формат" может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и — я уверен — Великобритания — будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины — какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать», — сказал Болтон.

Он добавил, что возможность участия США в переговорах президент Владимир Зеленский может обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом на встрече в Варшаве.

Болтон отметил, что в числе тем, интересных США, решение вопросов по Донбассу и Крыму, а также глобальные вопросы вроде роли России в Европе, использование военной силы в послевоенной Европе.

«Это не только европейская тема — это глобальные вопросы. США принимали участие в двух мировых войнах на европейском континенте в прошлом веке, поэтому после Второй мировой войны мы поддержали создание НАТО, чтобы быть уверенными, что на континенте не случится третьей такой войны», — подчеркнул советник президента США.

Ранее Джон Болтон сообщил, что президент США запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве. Политики встретятся в рамках мероприятий по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

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В июле президент Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат», в который входят Германия, Франция, Украина и Россия, пригласив США и Великобританию.

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