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Медиагруппа Ахметова прекращает издавать газету «Сегодня»

02 сентября 2019, 16:04

Медиагруппа Ахметова прекращает издавать газету «Сегодня»

«Медиа Группа Украина» (МГУ) приняла решение приостановить издание газеты «Сегодня» с 27 сентября 2019 года, а информационный бренд «Сегодня» сконцентрируется на развитии диджитал и ТВ-форматов. Об этом говорится в заявлении медиагруппы.

В МГУ отметили, что 27 сентября выйдет последний номер ежедневной газеты, а в дальнейшем «Сегодня» будет в режиме 24/7 информировать свою аудиторию на сайте и в теленовостях.

«Система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в валютном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится. До читателей в регионах часто доходят позавчерашние (а то и недельной давности) новости. В последнее время ситуация только усугубляется, и мы приняли бизнес-решение — приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом «Сегодня», — сказал директор «Медиа Группы Украина» Евгений Бондаренко.

По словам гендиректора «Сегодня Мультимедиа» Андрея Романенко, за последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%. В то же время охват интернета вырос на 60%.

«В Украине закрылось множество газет и журналов, оставшиеся игроки уже не могут поддерживать инфраструктуру, которая необходима для его существования. Целые сегменты рынка перестали существовать — обанкротились подписные агентства, закрылись сети продаж периодических СМИ. Особенно эти проблемы актуальны для удаленных регионов, городов с населением 50 тысяч минус, где газеты традиционно читали», — подчеркнул он.

По словам Романенко, всем сотрудникам будут обеспечены «справедливые условия увольнения» и предложены существующие в группе возможности для трудоустройства.

Собственником «Медиа Группы Украина» является группа СКМ Рината Ахметова.

ТЕМЫ

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Сегодня Медиа Группа Украина

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