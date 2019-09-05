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СМИ: Сенцова скоро могут обменять на Цемаха

Обновлено
05 сентября 2019, 18:12

СМИ: Сенцова скоро могут обменять на Цемаха

Украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего начальника ПВО при группировке «ДНР» Владимира Цемаха, которого сегодня отпустили на свободу в Киеве под личное обязательство. Об этом пишет российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Россия и Украина в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами — сигналом к активизации процесса и стало освобождение бывшего «зенитчика» Цемаха, отмечает издание.

По информации «Коммерсанта», выдача России Цемаха, которого считают причастным к крушению малайзийского «Боинга» в 2014 году, была условием включения с список на обмен Сенцова.

Сразу после того, как появилась новость об освобождении Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену «близки к финализации».

Источник российского «Интерфакса» подтвердил, что Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.

Цемаха обвиняют в создании террористической организации. При этом Цемах не дает никаких показаний по «Буку», из которого сбили авиалайнер.

Ранее СМИ писали, что Украина согласилась с требованием России внести в список на обмен заключенных бывшего командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, но прокуратура Нидерландов просит его не выдавать Москве, так как он является важным фигурантом в деле о сбитии Boeing MH17 на Донбассе. 

В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке», из которого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит Boeing «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Глава МИД Нидерландов заявил, что у него «много вопросов» к Киеву относительно освобождения Цемаха.

В Международной следственная группе, которая расследует дело о сбитом «Боинге», хотели бы, чтобы Цемах оставался в Украине, чтобы его допросить.

В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова, задержанного в аннексированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Сенцов отрицает все обвинения. В Украине он был признан политзаключенным.

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