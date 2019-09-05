СМИ: Сенцова скоро могут обменять на Цемаха

Украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего начальника ПВО при группировке «ДНР» Владимира Цемаха, которого сегодня отпустили на свободу в Киеве под личное обязательство. Об этом пишет российское издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.



Россия и Украина в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами — сигналом к активизации процесса и стало освобождение бывшего «зенитчика» Цемаха, отмечает издание.



По информации «Коммерсанта», выдача России Цемаха, которого считают причастным к крушению малайзийского «Боинга» в 2014 году, была условием включения с список на обмен Сенцова.



Сразу после того, как появилась новость об освобождении Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену «близки к финализации».



Источник российского «Интерфакса» подтвердил, что Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной.

5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Владимира Цемаха под личное обязательство.



Цемаха обвиняют в создании террористической организации. При этом Цемах не дает никаких показаний по «Буку», из которого сбили авиалайнер.



Ранее СМИ писали, что Украина согласилась с требованием России внести в список на обмен заключенных бывшего командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха, но прокуратура Нидерландов просит его не выдавать Москве, так как он является важным фигурантом в деле о сбитии Boeing MH17 на Донбассе.



В одном из архивных видео Цемах признавался, что «что-то прятал». СМИ предполагают, что речь идет о «Буке», из которого 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит Boeing «Малайзийских авиалиний», совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.



Глава МИД Нидерландов заявил, что у него «много вопросов» к Киеву относительно освобождения Цемаха.



В Международной следственная группе, которая расследует дело о сбитом «Боинге», хотели бы, чтобы Цемах оставался в Украине, чтобы его допросить.



В августе 2015 года суд в России приговорил Олега Сенцова, задержанного в аннексированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Сенцов отрицает все обвинения. В Украине он был признан политзаключенным.