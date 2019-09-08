Бывший генпрокурор заявил об отказе Цемаха от сделки со следствием

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подозреваемый по делу о сбитом «Боинге» на Донбассе, боевик группировки «ДНР» Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.



«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал Луценко в Facebook.



По словам экс-генпрокурора, власти Нидерландов смогут c марта 2020 года судить Цемаха заочно, так же, как первых подозреваемых по делу.



Комментируя включение Цемаха в список на обмен с Россией, Луценко заявил, что украинская сторона сделала все возможно в сложившейся ситуации.

Ранее Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых между Украиной и Россией. Процесс пришлось отложить, чтобы его могли допросить следователи.



В итоге 7 сентября Цемах был передан России в рамках обмена в формате 35 на 35.



В 2014 году Цемах командовал ПВО «ДНР» в Снежном, неподалеку с которым был сбит «Боинг» рейса MH17.



В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из Снежного в Киев.