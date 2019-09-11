Зеленский подписал указ о создании нацпарка в Луганской области

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка «Кременские леса» в Луганской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.



Парку выделят 7269 гектаров земель, из которых 3121 га изымаются у госпредприятия «Кременское лесоохотничье хозяйство», а 4148 га остаются в пользовании предприятия и включаются к территории парка без изъятия.



Также Зеленский постановил поддержать предложение Кабмина о создании и обеспечении функционирования администрации «Кременских лесов» в сфере управления Гослесагентства.



В тоже время президент отменил указ от 11 декабря 2009 года о создании нацпарка «Северско-Донецкий».