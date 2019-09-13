Вышинского пока не будет на суде в Киеве, он госпитализирован, - адвокат

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован и не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября. Об этом сообщил адвокат подсудимого Андрей Доманский, передает российское агентство РБК.



«Человек [Кирилл Вышинский] находится на стационаре. Для каждого пребывание в течение 15 месяцев [в СИЗО] бесследно не заканчивается. Поэтому сейчас он в руках врачей, которые, я надеюсь, поправят его здоровье», - сказал адвокат.

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Он также сообщил, что направил ходатайство в Подольский районный суд, где будет проходить слушание, с просьбой признать уважительной причину неявки Вышинского. В ходатайстве также изложена просьба о переносе даты заседания, решение суда по этому поводу станет известно 16 сентября, добавил Доманский.

7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Среди людей для обмена с украинской стороны был и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.



Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года в Киеве. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.



28 августа Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского под личное обязательство, но уголовное производство против него не прекращено.