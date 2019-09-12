Вышинский хочет приехать в Киев на заседание суда в сентябре

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого обвиняют в государственной измене, намерен присутствовать лично на предстоящем 23 сентября судебном заседании в Киеве. Об этом сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин, передает ТАСС.



«Председательствующая судья по делу в отпуске до 23 сентября, поэтому 16 сентября (запланировано очередное заседание по делу Вышинского — прим.) будет перенос. По моей информации, Кирилл намерен приехать уже на следующее заседание, чтобы присутствовать лично и доказывать свою невиновность», — сказал он.

7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35. Среди людей для обмена с украинской стороны был и Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве.



Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года в Киеве. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.



28 августа Киевский апелляционный суд освободил Кирилла Вышинского под личное обязательство, но уголовное производство против него не прекращено.