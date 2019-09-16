Разумков нашел «компенсацию» за отмененный час вопросов к правительству в Раде

В эту пятницу, 20 сентября, в Верховной Раде министр финансов Оксана Маркарова презентует проект бюджета Украины на 2020 год. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета глав фракций и комитетов парламента.



По его словам, это «компенсирует» час вопросов к правительству, который в пятницу не состоится.



«Бюджетный процесс — очень серьезный вызов как для парламента, так и для Кабинета министров», — подчеркнул спикер.



Как сообщалось, Рада не будет проводить час вопросов к правительству до октября.

15 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду проект бюджета Украины на 2020 год.



По словам премьер-министра Алексея Гончарука, бюджет будет принят на год в последний раз. В дальнейшем бюджет будут утверждать на три года.