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В ООН упрекнули СБУ за задержание мужчины лишь за пребывание в базе «Миротворца»

17 сентября 2019, 15:26

В ООН упрекнули СБУ за задержание мужчины лишь за пребывание в базе «Миротворца»

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало случаи произвольных арестов и задержаний сотрудниками СБУ лиц, которые, по утверждениям, связаны с вооруженными группами. Об этом говорится в докладе Офиса ООН по правам человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа.

В частности, УВКПЧ указало, что СБУ с 7 по 12 августа своевольно держала под стражей в неофициальных местах содержания мужчину, официально не арестовав его.

Отмечается, что 7 августа этот мужчина был задержан Национальной полицией на контрольно-пропускном пункте в Петропавловке Луганской области из-за того, что его фамилия была указана на сайте «Миротворец». Полицейские отвезли его в отделение полиции, где зарегистрировали как посетителя, допросили без присутствия адвоката, заставили пройти проверку на полиграфе и записали на видео его признание относительно участия в деятельности вооруженных групп.

8 августа, ночью, двое сотрудников СБУ отвезли его в неизвестное место и вновь допросили без присутствия адвоката. Утром они отвезли его в Северодонецк, еще раз допросили и держали всю ночь на съемной квартире.

9 августа мужчину отвезли в прокуратуру, где он впервые встретился со своим бесплатным адвокатом, и где ему было вручено сообщение о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). В тот же день судья Северодонецкого городского суда назначил на 12 августа судебное заседание, не вынося решение о его задержании.

Как отмечается в докладе, после слушания, когда адвокат ушел, сотрудники СБУ продолжили произвольно держать мужчину под стражей в съемной квартире в Северодонецке, где он находился две ночи. 12 августа его доставили в Лисичанский городской суд, который принял решение о взятии его под стражу сроком на 60 суток.

В УВКПЧ отмечают, что на сайте «Миротворец» размещаются персональные данные людей, которые, по утверждениям, связанные с вооруженными группами и/или которых называют «террористами». Это нарушает презумпцию невиновности, право на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Эти данные часто используются как единственная причина для ареста человека, добавили в офисе ООН.

ТЕМЫ

Организации
СБУ Оон УВКПЧ
Места
Луганская область

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