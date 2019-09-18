В ООН призвали найти 52 миллиона долларов для Донбасса

К началу зимы необходимо найти 52 миллиона долларов для обеспечения острых гуманитарных потребностей на востоке Украины, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает «Укринформ».



«ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти 52 миллиона долларов, чтобы обеспечить срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от −15 до −20 по Цельсию», — сказал он.



Дюжаррик отметил , что план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год, который предусматривает общие финансовые потребности на уровне 162 миллионов долларов, сейчас наполнен на 32%.





«Около 16 миллионов долларов из средств, которые немедленно требуются сейчас для защиты гражданского населения, пойдут на помощь жертвам заминирования, маркировку заминированных территорий и разминирование территорий до того, как они покрылись снежным покровом», — добавил представитель генсека ООН.



Средства также пойдут на помощь 80 тысячам людей, живущим в пределах пятикилометровой полосы вблизи линии соприкосновения в восточной Украине, для доступа к медицинским услугам — передвижным медицинским командам или для предоставления людям денег на дорогу в больницы, рассказал Дюжаррик.