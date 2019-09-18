Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ООН призвали найти 52 миллиона долларов для Донбасса

18 сентября 2019, 10:42

В ООН призвали найти 52 миллиона долларов для Донбасса

К началу зимы необходимо найти 52 миллиона долларов для обеспечения острых гуманитарных потребностей на востоке Украины, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает «Укринформ».

«ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти 52 миллиона долларов, чтобы обеспечить срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от −15 до −20 по Цельсию», — сказал он.

Дюжаррик отметил , что план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год, который предусматривает общие финансовые потребности на уровне 162 миллионов долларов, сейчас наполнен на 32%.


«Около 16 миллионов долларов из средств, которые немедленно требуются сейчас для защиты гражданского населения, пойдут на помощь жертвам заминирования, маркировку заминированных территорий и разминирование территорий до того, как они покрылись снежным покровом», — добавил представитель генсека ООН.

Средства также пойдут на помощь 80 тысячам людей, живущим в пределах пятикилометровой полосы вблизи линии соприкосновения в восточной Украине, для доступа к медицинским услугам — передвижным медицинским командам или для предоставления людям денег на дорогу в больницы, рассказал Дюжаррик.

Читайте также:

В ООН считают, что выплата пенсий жителям Донецка и Луганска поможет объединить Украину

ТЕМЫ

Организации
Оон
Места
Донбасс
Прочее
Помощь

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:51
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
10:23
Сегодня в Минске обсудят выплату украинских пенсий жителям Донецка и Луганска
22:20
Над линией конфликта. Главные события Донбасса за день
21:53
35 тысяч жителей Донецка хотят получить паспорта РФ. В «ДНР» назвали это «ажиотажем»
18:28
В «ДНР» заявили, что убитый в Мариуполе Джумаев находился в списке на обмен
17:25
В Донецке фура столкнулась с легковым авто, есть пострадавшие
16:22
Ходаковский рассказал, как Пушилин и Дикий помогли ему в конфликте с Захарченко
16:17
В ЛугОГА опровергли слухи о закрытии КПВВ в Станице Луганской на время ремонта моста
12:34
В ООН считают, что выплата пенсий жителям Донецка и Луганска поможет объединить Украину
12:13
В «ДНР» объяснили повышение тарифов на ЖКХ низкими зарплатами коммунальщиков
11:44
Миссию ООН по-прежнему не пускают в тюрьмы «Л-ДНР» и Крым
09:41
ОБСЕ зафиксировала неотведенное вооружение в аэропорту вблизи Луганска
08:00
Правозащитники: Родственники пленного боевиков «ЛНР» неделю не могут с ним связаться
22:32
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:10
В МИД РФ посчитали, что Пушилин на эмоциях говорил о присоединении Донбасса
все новости
13:34
Вятрович уволен с должности главы Украинского института нацпамяти
12:59
Экс-замглаву МВД времен Майдана заочно арестовали
12:11
Гонтарева обвинила Коломойского в поджогах. Теперь олигарх хочет с ней судиться
11:51
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
11:24
Украинская сторона готовится к отводу войск вдоль всей линии конфликта на Донбассе
11:05
В Киеве побили заместителя мэра Кличко
10:42
В ООН призвали найти 52 миллиона долларов для Донбасса
10:23
Сегодня в Минске обсудят выплату украинских пенсий жителям Донецка и Луганска
09:48
Тренер «Шахтера»: Хотели бы играть у себя на родине, в Донецке
09:07
Украина рассчитывает, что Нидерланды поймут вынужденность передачи Цемаха России
08:15
Штаб ООС зафиксировал 11 обстрелов украинских позиций за вторник, есть потери
08:00
Аваков оценил возможность легализации марихуаны в медицине
23:16
На совещании ОБСЕ напомнили о преследовании журналистов на Донбассе и в Крыму
22:20
Над линией конфликта. Главные события Донбасса за день
21:53
35 тысяч жителей Донецка хотят получить паспорта РФ. В «ДНР» назвали это «ажиотажем»
все новости
ВИДЕО
Запущена онлайн-трансляция ремонта моста в Станице Луганской
18 сентября, 11:51
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Несколько десятков лет опасности: как сегодня разминируют Донбасс
15 сентября, 16:09
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция