У Зеленского заявили, что условия безопасности для выборов на Донбассе еще до конца не определены

Окончательного перечня условий безопасности для проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще нет, так как стороны их еще не согласовали. Об этом заявил депутат от президентской фракции «Слуги народа», глава комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко.



«Переговоры продолжаются, окончательных формул нет», — сказал он в комментарии телеканалу «НАШ».



Яременко пояснил, что украинская сторона выходит из общего понимания, что когда «стреляют через линию фронта, когда гибнут наши солдаты, когда мы не понимаем ситуацию на оккупированных территориях (никак ее не контролируем, не влияем, не имеем своего представительства), когда не можем обеспечить свободное волеизъявление и состязательный процесс», то «это недостаточные условия безопасности» для проведения выборов.



По его словам, не следует «нагнетать ситуацию» вокруг «формулы Штайнмайера», так как уже есть «формула Зеленского». «Есть Зеленского подход и способ трактовки Минских соглашений. На ней украинская дипломатия и должна сосредоточиться», — подчеркнул представитель «Слуги народа».



Яременко отметил, что подготовка встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) продолжается.

В последние дни в Киеве ведутся дискуссии о возможности применения «формулы Штайнмайера», которая предполагает проведение местных выборов в ОРДЛО.



18 сентября Трехсторонняя контактная группа в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера». Представитель Украины Леонид Кучма заявил, что Киев не имеет принципиальных возражений по формуле, но ее реализация возможна только при выполнении ряда условий. В частности, среди этих условий вывод боевиков и военной техники, доступ украинских партий и СМИ, возвращение контроля над границей.



Глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что 2 сентября согласовал применение «формулы Штайнмайера» на встрече советников лидеров «нормандского формата» (Украина, Россия, Франция, Германия).



Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки». Также он заверил, что местные выборы в ОРДЛО возможны только полсе вывода российских войск.