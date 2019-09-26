Зеленский надеялся, что США опубликуют только часть стенограммы с Трампом

Президент Владимир Зеленский ожидал, что США опубликуют только свою часть стенограммы разговора между ним и президентом Дональдом Трампом.



«Я просто думал, что они опубликуют свою часть», — сказал он журналистам после встречи с Трампом в Нью-Йорке.



Зеленский рассказал, что американский лидер не согласовывал с ним публикацию стенограммы. «Я не разговаривал перед этим с господином Трампом. Это была моя первая встреча. Вчера мы просто пожали руки и все, на совместном обеде... Я не против [публикации стенограммы], если нужно, например, юридическое разрешение. Я просто не знаю формат, честно скажу, — нужно ли было разрешение письменное?» — добавил президент.



Вместе с тем Зеленский высказался против публикации телефонных разговоров лидеров стран. «Хотя я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что, вы знаете, есть геополитика, планы. Но я не боюсь этого. Вы сами видели», — сказал президент.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. Согласно ей, Зеленский и Трамп говорили о сыне бывшего вице-президента Джо Байдена, который хочет соперничать с Трампом на президентских выборах 2020 года.



В том разговоре Трамп также критиковал европейские страны и Германию в лице Ангелы Меркель за недостаточную помощь Украине. Зеленский с ним согласился.