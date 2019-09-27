Адвокат Трампа заявил, что имеет доказательства вмешательства Украины в американские выборы

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани пообещал опубликовать доказательства незаконного влияния Украины на американские выборы в 2016 году. Об этом он написал в своем Twitter.



Джулиани заявил, что у него есть доказательства в виде видео и документов.



«Урок для тех, у кого есть честность. Не выдвигайте обвинения, основываясь на чистых слухах. Я не представил обвинения Украины в незаконном воздействии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите», - написал он.



Председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм призвал Министерство юстиции расследовать отношения бывшего вице-президента и кандидата в президенты в 2020 году Джо Байдена с Украиной.



Бывший вице-президент США Джо Байден призвал провести расследование давления президента Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.