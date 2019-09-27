Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в госбюро расследований. Об этом сообщает агенство «Українські новини» со ссылкой на ведомство.



26 сентября Порошенко отметил день рождения. Ему исполнилось 54 года.



В социальной сети Facebook он сообщил, что находился в день рождения на работе.



По данным СМИ, 25–26 сентября Порошенко принимал участие в конференции высокого уровня по вопросам будущего Европы, организуемой в Сопоте (Польша).



Также бывший президент Петр Порошенко проигнорировал допрос в ГБР, который был назначен на 18 сентября после того, как бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов заявил, что перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости.



А 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива.