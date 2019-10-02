СМИ: Зеленский отказался говорить о «формуле Штайнмайера» с трибуны Рады

Президент Владимир Зеленский на встрече с главами фракций убеждал, что после согласования «формулы Штайнмайера» капитуляции Украины не будет, при этом отказался говорить о формуле с трибуны Верховной Рады Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракциях.



Собеседники издания рассказали, что на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, «что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться».



По информации УП, главы фракций предлагали президенту выйти в сессионный зал и повторить все это с трибуны Верховной Рады. Но Зеленский отказался, сказав, что это уже лишнее, потому что он публично выступил в преддверии и «все объяснил».

Сегодня утром Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду и провел закрытую встречу с главами фракций.



1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайра» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».