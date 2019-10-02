Опрос: 60% украинцев не смогли оценить «формулу Штайнмайера»

60% украинцев не могут оценить инициативу мирного урегулирования конфликта в Донбассе, известную как «формула Штайнмайера». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».



Согласно результатам опроса, 23% высказались против этой идеи, 18% поддержали ее.



В то же время 55% украинцев поддерживают проведение местных выборов во временно оккупированных районах Донбасса лишь после их освобождения. Местные выборы под контролем ОБСЕ поддерживают 43% респондентов.



Опрос проводился 21-25 сентября среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью.



Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.