Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОП: До обсуждения «особого статуса» и амнистии еще «очень далеко»

14 октября 2019, 17:14

ОП: До обсуждения «особого статуса» и амнистии еще «очень далеко»

В Офисе президента признали, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе присутствовала недостаточная коммуникация с обществом, в частности относительно «формулы Штайнмайера».
Об этом заявил замруководителя ОП Юрий Костюк, передает «Громадське».

«Да, мы в чем-то согласны, признаем, но мы понимаем, что некоторые вещи требуют тишины в плане не кулуарных договоренностей, а в плане определенной дипломатической составляющей. Но в любом случае мы признаем, что где-то был недостаток коммуникации», — сказал он.

В то же время Костюк добавил, что в некоторых вопросах, в частности относительно особого статуса Донбасса и амнистии боевиков, еще «очень далеко» до обсуждения.

Как пример нехватки коммуникации он привел «формулу Штайнмайера».

«Она является главным страхом. Очень большой процент людей вообще ее не понимают, не понимают ее сути, что именно она предусматривает. И именно то, что мы возможно не докоммуницировали, это именно то, что было последней преградой, чтобы состоялась встреча в "нормандском формате" и мы могли бы двигаться дальше в каких-либо переговорах», — отметил заместитель главы Офиса президента.

В то же время относительно акций «против капитуляции» Костюк отметил, что это «абсолютно нормально, когда граждане могут выразить свое мнение, а власть — прислушиваться к нему».

«Мне кажется, что это говорит о том, что у нас действительно демократическая страна», — резюмировал он.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, что согласовывает так называемую «формулу Штайнмайера».

Согласование «формулы Штайнмайера» и разведение войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом являются условиями проведения «нормандского» саммита.

2 октября на Майдане Независимости в Киеве и на Донбассе прошли митинги с призывами к импичменту Зеленского. Акция «Нет капитуляции» проходит на Майдане Независимости и сегодня. 

Читайте также: Как относиться к инициативам Зеленского по Донбассу? И не «зрада», и не «перемога»

 

ТЕМЫ

Прочее
формула Штайнмайера
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:40
В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг
14:30
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
все новости
17:43
Пристайко: РФ получила предложение о дате встречи «нормандской четверки»
17:14
ОП: До обсуждения «особого статуса» и амнистии еще «очень далеко»
16:05
В Киеве начался еще один марш против «капитуляции». А под Офисом президента уже собрались националисты
15:46
Зеленский рассказал о беспечной жизни украинцев до 2014 года
15:42
В Кремле отказались обсуждать Крым в «нормандском формате»
14:57
В «ДНР» рассказали о состоянии четырех пострадавших при детонации взрывчатки
14:40
В сторону Донецка запустили 25-метровый украинский флаг
14:30
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14:11
Пристайко пригласил главу ОБСЕ посетить Станицу Луганскую
13:10
Начался марш УПА в Киеве: протестуют против «формулы Штайнмайера» и рынка земли
12:25
В Киеве вышли на марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца
12:13
Зеленский сегодня встретится с военными в Донецкой области
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
11:30
Сурков похвалил попытку исследовать «путинизм»
10:31
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
все новости
ВИДЕО
Телемост «Формула Донбасса»: в прямом эфире ищем пути к миру ►
14 октября, 14:30
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
12 октября, 21:28
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция