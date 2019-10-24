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Медведчук снова был в России и встречался с премьером Медведевым

24 октября 2019, 22:56

Медведчук снова был в России и встречался с премьером Медведевым

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук летал в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Отмечается, что это была «встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшение российско-украинских отношений».

В «Единой России» Медведева сообщили, что встреча состоялась вечером 23 октября.

10 июля Медведчук и еще один представитель ОПЗЖ Юрий Бойко летали в Россию, где встречались с Медведевым. Они также обсуждали с российским премьером «партийное сотрудничество».

В марте Бойко и Медведчук также провели встречу с премьером РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

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