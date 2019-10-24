Медведчук снова был в России и встречался с премьером Медведевым

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук летал в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.



Отмечается, что это была «встреча представителей двух партий, на которой обсуждались вопросы межпартийного сотрудничества и пути развития и улучшение российско-украинских отношений».



В «Единой России» Медведева сообщили, что встреча состоялась вечером 23 октября.



10 июля Медведчук и еще один представитель ОПЗЖ Юрий Бойко летали в Россию, где встречались с Медведевым. Они также обсуждали с российским премьером «партийное сотрудничество».



В марте Бойко и Медведчук также провели встречу с премьером РФ Дмитрием Медведевым в Москве.