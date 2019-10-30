Министр пообещал «очень много контента» на русском языке для Донбасса

Информационный контент, направленный на жителей оккупированных территорий, должен быть, в том числе, и на русском языке. Такое мнение высказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.



«Я считаю, что язык контента должен быть, в том числе, русским, и он будет русским. Будет очень много контента на русском языке», — сказал он во время Форума Единства в Мариуполе, отвечая на вопрос о контенте, который направлен на жителей неподконтрольных территорий.

В сентябре министр Бородянский заявил, что создание украинского русскоязычного телеканала не является единственно возможным инструментом достижения поставленной задачи.