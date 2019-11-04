В РФ назвали условие возвращения Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе

В России назвали условие возвращения Украине кораблей, захваченных в Керченском проливе – «публично признать свою провокацию». Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, передает ТАСС.



«Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать. И после этого уже говорить об имуществе», - сказал Цеков.



Он заявил, что корабли до сих пор «могут представлять интерес для следствия», а также подчеркнул, что у российских властей «нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества».



Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина снова направила России ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.