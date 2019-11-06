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Тейлор: Трамп затягивал предоставление помощи Украине из-за дела Байдена

06 ноября 2019, 23:16

Тейлор: Трамп затягивал предоставление помощи Украине из-за дела Байдена

Президент США Дональд Трамп задерживал предоставление военной помощи Украине, принуждая Киев возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, сына его главного соперника на будущих выборах Джо Байдена. Об этом следует из показаний временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора, передает «Интерфакс-Украина».

В среду, 6 ноября, комитеты палаты представителей конгресса США в среду опубликовали показания Тейлора.

«Свидетельства посла Тейлора... демонстрируют, что президент Трамп не выдавал военную помощь Украине и обусловил ее выдачу, а также крайне важную встречу в Белом доме тем, что президент Украины должен публично объявить о расследованиях... по Байденам и выборам 2016 года», — говорится в заявлении комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.

Беседа с Тейлором заняла 10 часов, она прошла за закрытыми дверями, отмечает агентство Associated Press. На следующей неделе, как ожидается, Тейлор выступит на открытых слушаниях.

В показаниях, отрывки из которых приводят американские СМИ, Тейлор говорит, что у него было «четкое понимание» о том, что военная помощь Украине предоставлялась в обмен на проведение украинскими властями расследований в отношении семьи вероятного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

«У меня было четкое понимание, что деньги, предоставляемые в качестве помощи в области безопасности, не поступили бы до тех пор, пока президент (Украины — ИФ) не пообещал бы провести расследование», — сказал Тейлор.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».

Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.

24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.

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