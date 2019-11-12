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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

12 ноября 2019, 20:50

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 12 ноября.

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не смогла сегодня собраться в Минске. Пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила о «технических причинах» срыва заседания подгруппы, но не озвучила их. По ее словам, украинская сторона предложила собраться в формате видеоконференции завтра, 13 ноября.


В Евросоюзе поприветствовали завершение разведения вооруженных сил на трех пилотных участках на Донбассе, и отметили, что теперь ожидают позитивных шагов от России.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на его предложении организовать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что Путин готов встретиться с Зеленским, но переговоры должны тщательно готовиться, и Москва все еще ждет от Киева исполнения обязательств. В свою очередь глава украинского МИД Вадим Пристайко сомневается в том, что президенты будут встречаться в Казахстане.

Пристайко заявил о бессмысленности ведения прямых переговоров с группировками «ДНР/ЛНР», так как они курируются из РФ.

Российская делегация в ТКГ вновь призвала украинскую сторону начать прямые переговоры с"ДНРЛНР" о закреплении «особого статуса» Донбасса в Конституции.

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