«Слуга народа» Верещук покидает пост представительницы Кабмина в Раде

Депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук сообщила о сложении полномочий представителя Кабинета министров в Верховной Раде.



«Сфокусируюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает», — отмечается в ее посте в Facebook.



Во время разговора с журналистами в кулуарах Рады Верещук отметила, что написала заявление на сложение полномочий по собственной инициативе. «Я считаю, что мы имеем разное виденье в подходах касательно коммуникации между Кабмином и парламентом», — добавила она.

Ирина Верещук не голосовала за законопроект об открытии рынка земли. Она отмечала, что не намерена поддерживать документ в его нынешней редакции, даже если это будет стоить ей должности представителя Кабмина в парламенте.



Сегодня «Слуга народа» исключила из своей фракции двух депутатов.