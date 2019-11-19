Зеленский выступил за переговоры о выборах на Донбассе и назвал условие

Президент Владимир Зеленский считает, что на саммите в «нормандском формате» следует начать обсуждение возможностей проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. При этом президент отметил, что такие выборы могут пройти только после вывода оттуда всех боевиков.



«Есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью, гуманитарные вопросы. Есть вопросы, связанные с местными выборами. То есть мы должны говорить о возможностях проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований. Начать этот разговор мы должны», — сказал он на брифинге после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.



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