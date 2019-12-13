Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 13 декабря.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают ту децентрализацию, которую украинская власть сейчас реализует по всей территории страны.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «план Б» по решению конфликта на Донбассе — это «последний план» и «стена», которая будет означать, что в ОРДЛО будет уже не Украина, а «что-то другое».



В Кремле заявили, что в случае желания Украины изменить Минские соглашения, предстоит «долго и напряженно анализировать» трем остальным участникам «нормандского формата» — России, Франции и Германии.



Украина пока не планирует передачу денег на неподконтрольную часть Донбасса для выплаты пенсий, заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



Украина будет инициировать расширение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для круглосуточной работы на Донбассе.



Выборы на Донбассе возможны только после роспуска «народных милиций ДНР/ЛНР», заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.



Боевые действия



В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести в результате конфликта на Донбассе.



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