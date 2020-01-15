Штаб ООС насчитал 10 обстрелов за минувшие сутки

За минувшие стуки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Также там напомнили, что вчера были ранены двое украинских военнослужащих в результате обстрелов.



Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: неподалеку Новотроицкого и Марьинки — из стрелкового оружия, вблизи Невельского — из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Широкино — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: у Луганского — из станковых противотанковых гранатометов, трижды в районе Орехово — из артиллерийских систем 122 калибра — 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм — 28 мин, с 82-мм миномета — 8 мин, а также из автоматических гранатометов вблизи Крымского — из миномета калибра 82 мм — 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



С начала текущих суток боевики один раз открывали огонь по военным у Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета, добавили в штабе ООС. Отмечается, что потерь с украинской стороны нет.