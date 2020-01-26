В 2019 году Зеленский помиловал 97 человек

В 2019 году президент Владимир Зеленский помиловал 97 граждан. Об этом сообщают «Українські Новини».



«Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц», — говорится в ответе Офиса Президента на запрос издания.



Среди помилованных — 11 женщин и 86 мужчин.



90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а семерым наказания сократили.



В то же время в ОП не сообщили, сколько среди помилованных было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов для передачи России или на неподконтрольную часть Донбасса.