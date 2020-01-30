«Сигналов не поступало». В России заявили об отсутствии договоренностей о новом обмене 

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила о том, что у нее нет подтверждающей информации о новых договоренностях по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС.



«Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало», — сказала Москалькова.



Ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил, что Украина намерена забрать всех своих пленных, которые удерживаются на оккупированном Донбассе, в Крыму и РФ.