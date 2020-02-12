Ермак уверяет, что не обсуждал с Козаком вопрос поставок воды в Крым

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак заявил во время брифинга, что вопрос подачи Украиной воды в аннексированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.



Так он отреагировал на заявление главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, который счел возможным возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки России по Донбассу.



«Что касается заявления Давида Арахамии, вчера был такой сложный день, я мог вчера только прочитать об этом в Интернете. Поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида, спрошу у него, что он имел в виду. Но я могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии», — сказал Ермак.



Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком вопрос возобновления поставок воды в Крым, Ермак сказал: «Нет. Никогда».



Также глава ОП сообщил, что возможность встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина до встречи в «нормандском формате» пока не обсуждалось.