Зеленский анонсировал возвращение 200 украинцев в рамках обмена

Украинская сторона ведет переговоры о возвращении 200 удерживаемых украинцев в рамках обмена. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча, организованного фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



«Мы сейчас говорим о возвращении 200 украинцев», — сказал он.



Зеленский отметил, что стороны «практически договорились о двух больших треках обмена». Ранее он пояснял, что речь идет о параллельных переговорах об освобождении удерживаемых боевиками на Донбассе, а также о гражданах, включая крымских татар, которые находятся в российских тюрьмах.