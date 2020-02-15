Зеленский: У меня нет информации, что «нормандская» встреча не состоится в апреле

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет подтвержденной информации о том, что встречу лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) не успеют провести в апреле. Об том передает корреспондент «НД» из Мюнхена.



«У меня нет пока что подтвержденной информации, что [встречи в апреле] не будет. Мы знаем, что собираемся встретится», — сказал Зеленский журналистам после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.



Президент отметил, что нужно подкорректировать план готовящегося саммита. «Чтобы у нас были дополнительные вопросы, чтобы мы не стояли на месте. Это очень важно, потому что не каждый день можно решить важные вопросы», — добавил Зеленский.



Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил, что встречу «нормандской четверки» не успеют провести в апреле.