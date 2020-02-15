Председатель ОБСЕ советует сторонникам ультраправых из Германии посетить Станицу Луганскую

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что хотел бы показать восточногерманским избирателям условия жизни в районе конфликта Донбассе. Об этом сообщает «Европейская правда».



«Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей ультраправых, чтобы они увидели, какой может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине», - сказал Рама на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.



Он сравнил происходящее на мосту в Станице с «апокалипсисом».

Представители немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» 4 февраля приехали в Луганск, где поучаствовали в мероприятии группировки «ЛНР».



МИД Украины осуждает визит немецких ультраправых политиков в неподконтрольный Луганск, назвав его «сознательным нарушением международного права в угоду российской идеологии».