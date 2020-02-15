Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Председатель ОБСЕ советует сторонникам ультраправых из Германии посетить Станицу Луганскую

15 февраля 2020, 16:18

Председатель ОБСЕ советует сторонникам ультраправых из Германии посетить Станицу Луганскую

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что хотел бы показать восточногерманским избирателям условия жизни в районе конфликта Донбассе. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей ультраправых, чтобы они увидели, какой может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине», - сказал Рама на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Он сравнил происходящее на мосту в Станице с «апокалипсисом».

Представители немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» 4 февраля приехали в Луганск, где поучаствовали в мероприятии группировки «ЛНР».

МИД Украины осуждает визит немецких ультраправых политиков в неподконтрольный Луганск, назвав его «сознательным нарушением международного права в угоду российской идеологии».

Еще по теме

Люди
Эди Рама
Места
Станица Луганская
Организации
Альтернатива для Германии

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:35
«ДНР»: Житель Донецка был ранен на окраине города
09:30
Рабочим завода в Макеевке выдали только 10 процентов от зарплаты за декабрь
23:00
Главные события 14 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:20
ОБСЕ зафиксировала боевые машины на границе вблизи Новоазовска
16:33
«Премьер ДНР» вернулся к обязанностям
14:23
«ДНР» приговорила дончанина за якобы работу на СБУ
12:22
Факты о незаконной «паспортизации» в Донецке и Луганске приобщат к материалам для Гааги
11:42
«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»
09:00
В «ДНР» заявили, что Сурков разделит полномочия с Козаком
23:04
Главные события 13 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
15:55
«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей
15:07
«ДНР» сократит количество техникумов
10:45
Пенсионер получил ранения в результате обстрела Березовского
09:59
Пушилин не хочет «особый статус» Донбасса в Конституции России
09:21
В Донецке без тепла остались более 120 многоквартирных домов, школы, детсады и больница
все новости
16:18
Председатель ОБСЕ советует сторонникам ультраправых из Германии посетить Станицу Луганскую
16:04
Президент Франции не видит пользу санкций против России
15:47
Зеленский анонсировал возвращение 200 украинцев в рамках обмена
15:35
Зеленский предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО
15:18
Зеленский призвал вкладывать деньги в Фонд восстановления Донбасса
15:10
Зеленский предлагает всему миру пересмотреть «правила игры»
14:35
«Я не читал на сайте Кремля». Зеленский прокомментировал версию РФ о разговоре с Путиным
14:20
Зеленский: Меморандумы нас не защищают
14:17
Зеленский: У меня нет информации, что «нормандская» встреча не состоится в апреле
13:55
Мать с дочерью едва не стали жертвами взорванной гранаты – им угрожал приятель
13:40
Порошенко не пришел на выступление Зеленского в Мюнхене
13:10
Украина предложит по-новому развести войска на Донбассе
13:05
Зеленский: Огонь на Донбассе не прекратился, но диалог мы будем вести с мирным населением
12:47
Российские силовики задержали лодку с украинцами в Азовском море
12:34
Сивохо скоро расскажет, кто и как будет заниматься реинтеграцией Донбасса
все новости
ВИДЕО
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10
«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война
07 февраля, 14:40

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция