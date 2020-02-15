Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Прокуратура разоблачила контрабанду донецких сигарет на 20 миллионов

15 февраля 2020, 20:40

Прокуратура разоблачила контрабанду донецких сигарет на 20 миллионов

Прокуратура Донецкой области установила места хранения контрафактной табачной продукции с неподконтрольной территории в четырех областях Украины и изъяла 750 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 20 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Контрабанду складировали в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях. По данным следствия, группа местных жителей Донетчины, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими Вооруженных сил Украины, организовали перемещение через линию соприкосновения контрафактных сигарет.

В рамках операции 15 февраля было проведено более 90 обысков в четырех областях страны. «Изъято 1500 ящиков табачных изделий (750 тысяч пачек сигарет) на общую сумму более 20 миллионов гривен, денежные средства на сумму более 900 тысяч гривен, которые были получении от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и боеприпасы», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Прокуратура готовит ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных.

По данным «Украинской правды», речь идет о продукции табачной фабрики «Хамадей», которая находится в Донецке.

Еще по теме

Организации
ДНР Офис генпрокурора
Прочее
Контрабанда Хамадей

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:35
«ДНР»: Житель Донецка был ранен на окраине города
09:30
Рабочим завода в Макеевке выдали только 10 процентов от зарплаты за декабрь
23:00
Главные события 14 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
22:20
ОБСЕ зафиксировала боевые машины на границе вблизи Новоазовска
16:33
«Премьер ДНР» вернулся к обязанностям
14:23
«ДНР» приговорила дончанина за якобы работу на СБУ
12:22
Факты о незаконной «паспортизации» в Донецке и Луганске приобщат к материалам для Гааги
11:42
«ДНР» определила размер минимальной зарплаты. На рубль больше, чем у «ЛНР»
09:00
В «ДНР» заявили, что Сурков разделит полномочия с Козаком
23:04
Главные события 13 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
15:55
«ДНР» будет судить сотрудников «МГБ», которые пропускали «запрещенных» людей
15:07
«ДНР» сократит количество техникумов
10:45
Пенсионер получил ранения в результате обстрела Березовского
09:59
Пушилин не хочет «особый статус» Донбасса в Конституции России
09:21
В Донецке без тепла остались более 120 многоквартирных домов, школы, детсады и больница
все новости
21:16
Доклад о «12 шагах к миру» в Украине снова доступен на сайте Мюнхенской конференции
20:40
Прокуратура разоблачила контрабанду донецких сигарет на 20 миллионов
16:45
Пристайко не исключает совместное патрулирование Донбасса
16:43
Волкер рассказал, что ему не нравится в «12 шагах к миру» в Украине
16:18
Председатель ОБСЕ советует сторонникам ультраправых из Германии посетить Станицу Луганскую
16:04
Президент Франции не видит пользу санкций против России
15:47
Зеленский анонсировал возвращение 200 украинцев в рамках обмена
15:35
Зеленский предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО
15:18
Зеленский призвал вкладывать деньги в Фонд восстановления Донбасса
15:10
Зеленский предлагает всему миру пересмотреть «правила игры»
14:35
«Я не читал на сайте Кремля». Зеленский прокомментировал версию РФ о разговоре с Путиным
14:20
Зеленский: Меморандумы нас не защищают
14:17
Зеленский: У меня нет информации, что «нормандская» встреча не состоится в апреле
13:55
Мать с дочерью едва не стали жертвами взорванной гранаты – им угрожал приятель
13:40
Порошенко не пришел на выступление Зеленского в Мюнхене
все новости
ВИДЕО
Как живут дети новой войны. «Поколение Донбасс» ►
12 февраля, 17:20
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10
«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война
07 февраля, 14:40

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция