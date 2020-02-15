Прокуратура разоблачила контрабанду донецких сигарет на 20 миллионов

Прокуратура Донецкой области установила места хранения контрафактной табачной продукции с неподконтрольной территории в четырех областях Украины и изъяла 750 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 20 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Контрабанду складировали в Донецкой, Волынской, Днепропетровской и Одесской областях. По данным следствия, группа местных жителей Донетчины, действуя по предварительному сговору с неустановленными в настоящее время военнослужащими Вооруженных сил Украины, организовали перемещение через линию соприкосновения контрафактных сигарет.



В рамках операции 15 февраля было проведено более 90 обысков в четырех областях страны. «Изъято 1500 ящиков табачных изделий (750 тысяч пачек сигарет) на общую сумму более 20 миллионов гривен, денежные средства на сумму более 900 тысяч гривен, которые были получении от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и боеприпасы», — рассказали в Офисе генпрокурора.



Прокуратура готовит ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных.



По данным «Украинской правды», речь идет о продукции табачной фабрики «Хамадей», которая находится в Донецке.