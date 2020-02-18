Штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, рассказали в штабе.



Огонь открывался по позициям у Гнутово, Павлополя, Песок, Водяного, Березового, Орехового.



С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе.