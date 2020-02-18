Секретарь СНБО объяснил бои на Донбассе нежеланием «сил» проводить «нормандские переговоры»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе осуществляют те «силы», которые не заинтересованы в продолжении переговоров в «нормандской формате».



«Не у всех есть желание и понимание, что нам нужен "нормандский формат" для того, чтобы мы прекратили войну на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы. И те силы, которые не заинтересованы, постоянно делают определенные провокации, как произошло сегодня», — сказал Данилов во время брифинга в Офисе президента.



Секретарь СНБО отметил, что министр иностранных дел Вадим Пристайко примет участие в заседании Совета безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация на неподконтрлльны территориях Украины. «Мы там будем отрабатывать свою повестку дня», — добавил он.

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По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.