В НАТО призвали Россию повлиять на боевиков на Донбассе

В НАТО выразили обеспокоенность эскалацией конфликта на Донбассе, которое произошло во вторник 18 февраля. Альянс призвал Россию «вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению Минских соглашений».



«Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ», - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, сообщила пресс-служба Миссии Украины при НАТО в соцсети Facebook.

В представительстве Европейского Союза также выступили с аналогичным призывом к России.



По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.