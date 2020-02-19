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В Германии пока не могут назвать дату «нормандского саммита»

19 февраля 2020, 16:43

В Германии пока не могут назвать дату «нормандского саммита»

Дата новой встречи лидеров «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, Россия) пока не определена, заявила заместительница официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы работаем на ведомственном уровне с Францией над продвижением по важным вопросам, чтобы реализовать принятые в декабре решения, в том числе соблюдение перемирия, создание новых зон разведения с отводом сил и вооружений», — заявила Деммер на брифинге, отвечая на вопрос, не приведет ли обострение на Донбассе к отсрочке возможной новой встречи «нормандского формата».

Представительница правительства ФРГ напомнила, что участники декабрьского саммита в Париже договорились через четыре месяца провести новую встречу, чтобы обсудить вопросы подготовки муниципальных выборов. «Точную дату сегодня я назвать не могу», — добавила Деммер.

 

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