Министерство обороны: На Донбассе сегодня около 25 тысяч российских военных

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что на Донбассе находится более 25 тысяч российских военных. Такую цифру он назвал 19 февраля во время общения с журналистами после закрытого заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



«Это меняющаяся информация. Мы видим, что более 25 тысяч (человек, - ред.), точно», - сказал Загороднюк.



Министр также предположил, что после неудачной попытки прорыва в районе Золотого (Луганская область) незаконные вооруженные формирования отошли на свои прежние позиции.



«Насколько мы понимаем, они отошли на те позиции, где они были», - заявил министр.



По его словам, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Руслан Хомчак сейчас находится в зоне проведения операции Объединенных сил. Он сможет рассказать о ситуации в районе Золотого после возвращения в Киев.