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«Шахтер» готовит самолет для эвакуации людей из Китая. Контролирует Зеленский

23 февраля 2020, 14:25

«Шахтер» готовит самолет для эвакуации людей из Китая. Контролирует Зеленский

Футбольный клуб «Шахтер» ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований. Об этом сообщил генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин, передает «Сегодня».

«Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы как в Украине, так и в Китае», — отметил Палкин.

Он добавил, что процесс идет под личным контролем президента Владимира Зеленского. В частности, вернуть в Украину хотят Настю Зинченко, которая отказалась покидать Ухань без своей собаки.

Гендиректор «Шахтера» отметил, что подготовка борта ведется вместе с руководством авиакомпании SkyUp, которая является партнером клуба. «Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы», — резюмировал Палкин.

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О планах «Шахтера» отправить свой самолет в Китай стало известно в пятницу.

Днем ранее в Украину из Уханя власти эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранцев. Их, а также экипаж и сопровождающий персонал, отправили на двухнедельную обсервацию в медцентр Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине.

Приезд эвакуированных сопровождался акциями протестами и беспорядками со стороны жителей Новых Санжар, которые опасались коронавируса. Во время столкновений в Новых Санжарах были задержаны 24 человека, пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. МВД готовит подозрения и админпротоколы.

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