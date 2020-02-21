Зеленский позвонил украинке, которую оставили в Ухане из-за собаки

Президент Владимир Зеленский пообещал украинке Насте Зинченко, которую не эвакуировали в Украину из китайского Уханя вместе с другими людьми из-за отказа оставить собаку, найти способ вернуть ее домой. Запись телефонного разговора с президентом Зинченко опубликовала у себя в Instagram.



«Я знаю, вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Я только что об этом узнал. Смотрите, мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто недавно узнал об этой проблеме... Но мы найдем способ, чтобы вас вернуть», — сказал Зеленский.

В полдень 20 февраля в аэропорту Харькова приземлился самолет с эвакуированными людьми из китайского Уханя. На борту находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.



На автомобилях ГСЧС их повезли в медцентр Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, где обсервация продлится 14 дней.



Вечером колонна прибыла в поселок Новые Санжары, где началось столкновение правоохранителей с местными жителями, которые препятствовали заселению эвакуированных в санаторий. Протестующие перегораживали дорогу подожженными ветками и дровами, которые пришлось вручную разбирать пожарным. Также в автобусы с эвакуированными бросали камни, один из них разбил стекло. Столкновения с полицией в Новых Санжарах начались еще утром.



Президент Владимир Зеленский заверил, что властями были предприняты беспрецедентные меры безопасности при эвакуации людей из Уханя, чтобы гарантировать, что коронавирус COVID-19 не попадет в Украину.