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Мариуполь попал в десятку городов с самой дорогой коммуналкой

24 февраля 2020, 12:42

Мариуполь попал в десятку городов с самой дорогой коммуналкой

Издание Liga.net составило рейтинг украинских городов с самой дорогой стоимостью коммунальных услуг.

В Украине нет официальных данных, в каких регионах тарифы выше. Авторы рассчитали нормативные расходы на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 квадратных метров. В квартире есть : горячая/холодная вода, тепло, электроэнергия и газ, но отсутствуют счетчики.

Издание отмечает, что реальные цифры, скорее всего, отличаются от их результатов, поскольку у каждого домохозяйства благодаря счетчикам индивидуальное потребление.

Лидером рейтинга с самыми дорогими коммунальными услугами оказался город Днепр — 3466 гривен, далее идут Кропивницкий, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж — 3379 гривен, далее идут Сумы — 3350 гривен.

В десятку, в частности, попал Мариуполь Донецкой области, который издание причислило к областным центрам, — 3040 гривен. Северодонецк на Луганщине оказался во второй десятке с показателем 2376 гривен без учета платы за содержание дома и горячую воду.

Меньше всего, согласно расчетам, платят в Ужгороде, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка составляет 854 гривен. Однако издание отмечается, что реальные коммунальные платежи в Ужгороде, по словам местных жителей, зимой составляют 1500-2000 гривен. Основной расход — счета за газ и электроэнергию, так как вместо отопления и подачи горячей воды используются бойлеры и котлы.

Основной расход идет за газ и электроэнергию, так как горожане активно используют бойлеры и котлы.

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