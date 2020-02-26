Сурков объяснил уход из Кремля

Бывший помощник президента России Владислав Сурков объяснил свою отставку «изменением контекста».



«Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. Но контекст изменился», — сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, которое вышло на сайте «Актуальные комментарии».



Сурков отметил, что хотел уйти из Кремля еще в 2013 году. «Уже тогда понял, что мне нет места в системе. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. Чувствую отчуждение. Не потому, что мне что-то не нравится. Как раз нравится. Просто я не умею заниматься чем бы то ни было дольше пяти лет», — сказал он.



По словам Суркова, в 2013-м он предпринял попытку уйти с госслужбы, но вернулся и занялся украинским направлением. «Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями», — подчеркнул он. Однако по прошествии пять лет началось «естественное торможение этого проекта».



Сурков подтвердил, что не планируется возвращаться на работу в Кремль, но продолжит интересоваться политикой. «Поскольку больших дел у меня пока нет, буду практиковать малые политические формы. А именно: кухонные дебаты. Или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников», — заявил бывший помощник президента РФ.



Он отказался уточнять, где трудоустроится. «Я двадцать лет жизнь видел только из окна моего персонального автомобиля. Дай осмотреться. Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь. Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не на расхват. Скорее, наоборот — потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее задача», — сказал бывший кремлевский чиновник.

18 февраля Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова. О решении Суркова уйти в отставку стало известно 25 января.



11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак стал главным сотрудником администрации президента, который отвечает за Украину.



24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября 2019 года. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Также его называли куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком сущестововало соперничество на «украинском направлении».



Владислав Сурков стал помощником президента России в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, а также являлся куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Также он находится в санкционном списке Украины.