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Уволенный Сурков заявил, что «Украины нет», а Зеленский — «не лох»

26 февраля 2020, 08:48

Уволенный Сурков заявил, что «Украины нет», а Зеленский — «не лох»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков дал первое интервью после ухода из Кремля, где занимался вопросами Украины и курировал группировки «ДНР»/«ЛНР».

«Актуальным комментариям» Сурков заявил, что «Украины нет. Есть украинство». Он считает это «специфическим расстройством умов».

«Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?», — продолжает бывший кремлевский чиновник.

Сурков добавил, что считает, что «Украины нет пока». «Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать», — заявил он.

Единственным эффективным методом на украинском направлении бывший помощник президента РФ Владимира Путина назвал «принуждение силой к братским отношениям».

На вопрос, какое впечатление на него произвел президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже, Сурков ответил: «Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях».

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18 февраля Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова. О решении Суркова уйти в отставку стало известно 25 января.

11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак стал главным сотрудником администрации президента, который отвечает за Украину. 

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября 2019 года. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Также его называли куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком сущестововало соперничество на «украинском направлении».

Владислав Сурков стал помощником президента России в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией, а также являлся куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление.

Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Также он находится в санкционном списке Украины.

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