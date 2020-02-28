Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава ВСУ

Президент Владимир Зеленский не подписал закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины без подписи. Документ возвращен в Парламент с предложениями главы государства, сообщается на сайте Рады.



Текст предложений Зеленского к закону на данный момент отсутствует.

5 февраля Верховная Рада проголосовала за отмену закона «О строевом уставе Вооруженных сил Украины» с целью приведения нормативно правовых актов в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО.



Прекращение действия закона о Строевом уставе Вооруженных сил Украины не отменило воинское приветствие в армии «Слава Украине!» — «Героям слава!». Его закрепило Минобороны в своем документе.