Суд приговорил заочно к 10 годам за решеткой главу батальона «ЛНР»

Бердянский районный суд Запорожской области приговорил заочно к десяти годам заключения главу «Свердловского казацкого полка ЛНР». Об этом сообщает пресс-центре Службы безопасности Украины.



По данным следствия, житель Бердянска в апреля 2014 года присоединился к боевикам группировки «ЛНР».



Затем обвиняемый перешел в «Свердловский казацкий полк ЛНР», где продолжил противоправную деятельность и вскоре был назначен предводителем этого формирования.



«Находясь в составе одного из бандформирований он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции», — говорится в сообщении.



Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленник находится в розыске. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.