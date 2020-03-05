Рябошапка озвучил статистику по военным преступлениям

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка озвучил статистику преступлений, которые связаны с войной.



«Нами зафиксировано больше 10 тысяч преступлений, в том числе военных», — сказал он во время внеочередного заседания Верховной Рады, на котором рассматривается вопрос об его отставке.



Привлечено к ответственности 86 человек, 40 ждут суда, и 27 уже отбывают наказание, отметил генпрокурор.



Рябошапка напомнил, что был создан департамент, который собирает и передает в международный Уголовный суд и национальные суды доказательства вооруженной агрессии России.

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