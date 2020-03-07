Кулеба: Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды в Крым

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды из Днепра в аннексированный Крым. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы, кто, кого тестирует на этом закончились», — сказал он.

В четверг вечером премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина «не может не давать воду украинцам». Через несколько часов на своей странице в Facebook Шмыгаль отметил, что правительство не имеет технической возможности подавать воду украинцам в Крыму до возвращения полуострова в состав Украины, а его слова якобы были вырваны из контекста.



В пятницу утром во время часа вопросов правительству в Верховной Раде Шмыгаль сказал депутатам, что Украина не будет поставлять воду военным и промышленным объектам в Крым. При этом он добавил, что украинская сторона любым способом доставит воду на полуостров «в случае необходимости или гуманитарной угрозы живущим там украинцам.



Вечером пятницы в эфире «Свобода слова Савика Шустера» премьер-министр заявил, что вода в Крым будет поставляться только после деоккупации.