Жители Харцызска погибли ночью в ДТП в Ростовской области

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области на 869-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП погибли четыре человека, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.



По предварительным данным, водитель Opel уснул за рулем и допустил столкновение с попутно движущейся грузовой машиной.



По данным Telegram-канала «Трэш ДНР», владелец «Опель-Вивара» с украинскими номерами АН7209КН проживал в Харцызске.

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области